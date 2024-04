38° e ultimo turno nel girone C di serie C, alle 18:30 scendono in campe tutte e 10 le gare con tanti verdetti ancora da decretare, dalla lotta per il secondo posto tra Benevento e Avellino, alla corsa all’ultimo posto ai Play off. Infuocata anche la lotta salvezza con la Turris che tenta a Brindisi la salvezza diretta.

Il programma del 38° turno

La Juve Stabia saluta la C, Avellino e Benevento si giocano il secondo posto

La Juve Stabia saluta la C pronta per il gran ritorno in cadetteria, le vespe ricevono al Menti il Picerno già certo del sesto posto. Lotta serrata con il secondo posto in palio tra Benevento e Avellino: Sanniti impegnati nel delicato match con il Catania mentre gli irpini ricevono il Crotone già certa dei Playoff, squadre a pari punti e Avellino al secondo posto in caso di pareggio.

Casertana e Taranto rush finale per il quarto posto, Giugliano a Cerignola per blinda il settimo posto

Casertana e Taranto si giocano il quarto posto negli negli 90 minuti, i falchetti ricevono il Sorrento che ancora spera in un posto Playoff, il Taranto in trasferta a Latina. Il Giugliano chiude la sua regular season a Cerignola e cerca di blindare il settimo posto per giocare il primo turno al De Cristofaro.

La Turris cerca la salvezza, il Catania per evitare il patatrac

Serrata sarà anche la lotta salvezza nell’ultimo turno con ben 4 squadre che si giocano la salvezza nell’ultima giornata, grande chance per la Turris al Fanuzzi con il Brindisi già retrocesso per potrebbe reglare la salvezza ai corallini. Il Catania cerca di uscire dell’incubo cercando di evitare I Playout e soprattutto non cestinare i Playoff Nazionali raggiunti dopo aver vinto la coppa Italia, nel caso in cui gli etnei finissero nei Playout perderebbero tale accesso. Il Potenza cerca la salvezza ricevendo il Vitrus Francavilla, il Monopoli cerca la salvezza ricevendo il Messina già salvo, chiude il turno il Monterosi Tuscia che ospita il Foggia a caccia di un posto per i Playoff.