Il presidente del Napoli ha riempito di complimenti l’Atalanta e Gian Piero Gasperini, in campo questa sera nella semifinale di ritorno di Europa League contro il Marsiglia: “Le partite dell’Atalanta le guardo sempre con molto piacere perché ha un bravissimo allenatore, degli ottimi giocatori e fa un calcio molto interessante”

“GASPERINI? BRAVISSIMO ALLENATORE

“È una squadra che guardo sempre con particolare attenzione perche’ ha un bravissimo allenatore con ottimi giocatori e propone un calcio interessante” cosi’ il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a margine dell’inaugurazione della Race for The Cure, evento per la lotta ai tumori del seno e la prevenzione per la salute delle donne. Oggi il profilo piu’ concreto per la panchina e’ Stefano Pioli, per il quale e’ gia’ pronta la proposta di un contratto biennale con opzione da 3 milioni di euro all’anno. Gasperini e Italiano potrebbero essere soluzioni alternative in caso di mancato accordo con il tecnico oggi al Milan. Gasperini è sotto contratto e il club nerazzurro vuole rinnovare. Ricordiamo che nell’era del primo Mazzarri, Gasperini era stato contattato dal Presidente De Laurentiis per prenderne il posto, prima che lo stesso Presidente decidesse poi di rinnovare con Mazzarri.