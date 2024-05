Iniziano i Playoff per il Giugliano stasera, appuntamento storico per i tigrotti che parteciperanno per la prima volta nella loro storia alla lunga corsa dei play off e lo farà scendendo in campo allo Stadio Monterisi contro l’Audace Cerignola per il primo turno del girone.

Le parole del tecnico Bertotto nella stretta vigilia della sfida ai pugliesi

I playoff sono un torneo, come una competizione europea che prevede la partecipazione delle migliori di un campionato, noi questa cosa ce la siamo garantita grazie a una stagione favolosa, grazie a una esaltazione di un gruppo che è diventato squadra vera nel tempo, che è venuto fuori da acque un po’ torbide, grazie alla forza di volontà, al desiderio di essere protagonisti e alla voglia di creare un percorso diverso per loro stessi e per la storia del club. La soddisfazione e la gioia di aver lavorato ogni giorno al fianco di questi ragazzi è incredibile però, come in tutte le cose, nel momento in cui concretizzi qualcosa bisogna passare allo step successivo. Non è un aspetto facile da metabolizzare, quindi anche su quello c’è un percorso di crescita.

Tutti disponibili tranne Baldi e Valdesi

Si apre un nuovo capitolo della nostra avventura, affronteremo la prossima partita con una fiducia che ci portiamo dietro da sette-otto mesi. Ai ragazzi, sin dal primo giorno, ho sempre detto che nella mia cultura c’è la vittoria. Per cui non cambia niente nella mia comunicazione proprio perché domani dobbiamo vincere. Disponibili? Ci sono tutti, a parte Valdesi e Baldi

Partiamo da Underdog

Ai ragazzi ho fatto vedere delle cose, ho estrapolato un termine inglese che è underdog: nella storia degli sport ci sono migliaia di situazioni in cui una squadra, pur non avendo l’attenzione mediatica, è riuscita a fare delle imprese straordinarie. Dobbiamo affrontare i playoff con serenità, con delle certezze che prima non c’erano, con la consapevolezza che le cose possono nascere di volta in volta e con la serenità di chi sa che per arrivare all’obiettivo bisogna rimanere dentro l’obiettivo.

La rivincita con l’Audace Cerignola

Giocare con il Cerignola è un vantaggio o uno svantaggio? Lo ritengo un vantaggio perché la ferita è ancora fresca e perché conosciamo le difficoltà che abbiamo incontrato. Percepisco la volontà dei ragazzi di vincere? La percepisco, hanno capito di avere una bella opportunità in cui far vedere un viaggio che ha regalato un sogno. I sogni, però, vanno concretizzati”