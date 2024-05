Concluso il primo turno dei Playoff di Serie c 2023/2024, tre le qualificate al secondo turno del Girone C. Il Giugliano lotta ma non va oltre l’1-1 con l’Audace Cerignola e sono i pugliesi ad avanzare. Il Taranto forte del quinto posto, si limita ad un pareggio casalingo per estromettere il Latina dai Playoff. Anche il Picerno rispetta il fattore campo e con un gol per tempo batte il Crotone 2-0, da notare la grave contestazione dei tifosi dei calabresi nei confronti della squadra a fine partita

I Risultati del Primo Turno

Taranto-Latina 0-0

Audace Cerignola-Giugliano 1-1

Picerno-Crotone 2-0

Gli accoppiamenti del Secondo Turno del girone C

Casertana-Audace Cerignola

Taranto-Picerno