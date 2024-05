Intervenuto a Club Napoli all News su TeleclubItalia, l’ex difensore del Napoli David Giubilato che ha vestito la maglia azzurra dal 2005 al 2007. Tanti gli spunti offerti sulla stagione dannata che stanno vivendo gli azzurri.

Napoli è una piazza particolare

L’esperto difensore romano sottolinea in apertura l’importanza e il peso nel rappresentare una piazza come Napoli, che sa regalare tante attenzione e tanto amore ai beniamini azzurri ma allo stesso tempo è una piazza che pretende tanto ed è una piazza che va meritata. ” anche Spalletti è arrivato dopo una carriera ventennale, formata anche da esperienze all’estero che ne hanno forgiato carattere e personalità”

Qualcosa si è rotto nello scorso finale di stagione

Alla domanda sulla situazione attuale di un Napoli autore di un’annata disastrosa l’ex beniamino azzurro ha risposto così: “Penso che per capire cosa stia succedendo adesso si debba ritornare al finale della scorsa stagione, lì qualcosa qualcosa è rotto e con l’addio Spalletti i giocatori si sono sentiti abbandonati, perché erano affezionati a lui ed erano pronti a ripetersi. La vera forza di Spalletti è stata quella proprio di riuscire a formare un unico sistema nella quale tutti si sentivano parte di qualcosa e davano il 200%”

Per chi ha giocato a Napoli è impossibile dimenticare quella maglia

Sono state due le stagione nella quale Giubilato ha vestito la maglia del Napoli, ricordandone l’affetto incondizionato dei tifosi azzurri, che rendono indimenticabili le annate azzurre: “Quella maglia è unica e non si cancellerà mai, giocare al Napoli non è come giocare altrove