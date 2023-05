Lo stadio Maradona riapre le sue porte per il match Udinese-Napoli che può valere lo scudetto. Non però per ospitare i calciatori, ma esclusivamente per accogliere i tifosi che vedranno la partita attraverso 8 maxi-schermi appositamente installati per l’occasione.

Udinese-Napoli allo stadio col maxi-schermo, dove prendere i biglietti

Per partecipare alla festa, basterà comprare il biglietto che avrà un costo di 5 euro, indipendentemente dal settore dello stadio (tribune, distinti, curve A e B). L’intero incasso della serata, dedotti i costi della manifestazione, andrà in beneficenza. Per agevolare lo spostamento dei tifosi in città ci sarà un piano trasporti straordinario con i mezzi pubblici prolungati fino alle ore 2,00 di notte (metro Linea 2 e Cumana) di giovedì.

Ci saranno inoltre ben 600 biglietti in vendita al prezzo di 100 euro ciascuno in tribunale Posillipo. L’acquisto del ticket conferisce il diritto di accesso all’Area Ospitalità di pertinenza della tribuna. Un costo che non tutti potranno concedersi, soprattutto per una partita da seguire col maxi-schermo.

Quando e dove comprare i biglietti

I biglietti per la partita Udinese-Napoli allo stadio Maradona del 4 maggio saranno già in vendita a partire da oggi, martedì 2 maggio 2023, con un prezzo di 5 euro. I ticket sono venduti con le modalità di sempre e nei tradizionali canali di vendita. Alle ore 15,00 è stata aperta sul sito ticketone.it in prelazione per gli abbonati fino alle ore 18,00 di oggi, 2 maggio. Dalle ore 18 alle ore 20,45 di giovedì 4 maggio 2023, tutti i tifosi potranno acquistare i biglietti con vendita libera.