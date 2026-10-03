Giugliano, “suo figlio è stato arrestato”: finto poliziotto truffa anziana

Si presenta al telefono come un poliziotto e le comunica che il figlio è stato arrestato. Poi arriva la richiesta: servono soldi per farlo tornare libero. Così è scattata la truffa in via Mugnano-Giugliano, a nord di Napoli, ai danni di una donna anziana. Alla vittima sono stati sottratti gioielli, tra cui le fedi nuziali, e una somma di denaro.

Giugliano-Mugnano, “suo figlio è stato arrestato”: finto poliziotto truffa anziana

L’uomo ha agganciato la donna telefonicamente, convincendola che consegnando una somma di denaro il figlio sarebbe stato liberato. Nel giro di poco tempo, il truffatore si è recato a casa dell’anziana e ha rubato anche dei monili, oltre che i soldi.

Il raggiro segue uno schema preciso: il falso poliziotto crea allarme, mette fretta e impedisce alla vittima di ragionare con lucidità. Solo dopo la truffa emerge la verità: il presunto agente è un truffatore.

A denunciare l’episodio alle forze dell’ordine è stata la famiglia dell’anziana, che ha registrato la truffa grazie alle telecamere installate internamente all’abitazione.