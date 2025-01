Le ignare vittime erano convinte di aver acquistato pezzi di ricambio per le loro auto, ma attraverso una piattaforma “specchio”, uguale a quella di un sito web di vendita di parti di autovetture, tre truffatori sono riuscite a raggirarle e in pochi giorni hanno intascato circa 30mila euro. Identificati e denunciati in stato di libertà dai Carabinieri di Valle di Maddaloni un 59enne e un 33enne del maddalonese e una 33enne del napoletano.

Truffano venti persone in tre giorni con sito “specchio” nel Casertano: tre nei guai

Le meticolose indagini, condotte dai militari dell’Arma anche mediante accertamenti sui luoghi, riconoscimenti fotografici, visione di sistemi di videosorveglianza di vari uffici postali del territorio e perquisizioni mirate, ha permesso di identificare i truffatori telematici che, tra il 2 e il 4 dicembre 2024, sono riusciti a truffare 20 persone. Il bottino, ammontante a circa 30mila euro, tutti raccolti in soli tre giorni, era stato versato dalle vittime, sicure di ricevere a casa gli articoli acquistati online, su carte prepagate nella disponibilità del terzetto. Queste ultime, infatti, sono state rinvenute e sequestrate dai carabinieri nel corso delle perquisizioni eseguite presso i domicili degli hacker. I tre pirati telematici sono stati denunciati e dovranno rispondere di truffa in concorso.