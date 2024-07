Con l’arrivo dell’estate, si moltiplicano purtroppo le truffe ai danni degli anziani, spesso lasciati soli. L’ultimo episodio si è verificato a Meta di Sorrento, in provincia di Napoli, dove una donna di 91 anni è stata raggirata con la tecnica del finto corriere. Fortunatamente, il truffatore, un ragazzo di 20 anni, originario di Marano, è stato arrestato dai carabinieri.

Truffa un’anziana e dà una testata al genero nel Napoletano: arrestato

La donna, vittima di un’altra truffa in passato che le era costata circa 10mila euro, aveva deciso di adottare delle misure di sicurezza: la figlia aveva installato un sistema di videosorveglianza con una telecamera puntata sulla porta di casa e notifiche sul cellulare in caso di movimenti sospetti. Ieri pomeriggio il sistema si è attivato quando alla porta della 91enne, in corso Italia, ha bussato il 20enne travestito da corriere, chiedendo un falso pagamento.

L’anziana, purtroppo, ha creduto al giovane e gli ha consegnato circa mille euro. Tuttavia, il sistema di sicurezza ha inviato un alert sui telefoni della figlia e del marito, che sono accorsi immediatamente all’abitazione della madre, distante solo 200 metri. E così hanno intercettato il truffatore mentre stava uscendo dal palazzo. Inizialmente il ragazzo ha cercato di giustificarsi dicendo di essere andato a trovare una zia, ma poi ha spinto via la figlia della vittima e ha colpito il marito con una testata.

Nel frattempo, la donna ha chiamato il 112 e due carabinieri liberi dal servizio, che si trovavano nelle vicinanze, sono intervenuti prontamente. Il 20enne è stato bloccato con i soldi appena sottratti ancora in tasca. I militari lo hanno arrestato per rapina aggravata e lesioni personali.