Truffa della finta rapina a Brindisi, arrestati un giuglianese e una foggiana: concessi i domiciliari

Una coppia, lui di Giugliano e lei di Foggia, sono stati arrestati la scorsa settimana dalla Polizia stradale di Grottaminarda sull’A16 Napoli – Bari, dopo che avevano commesso una truffa ai danni di una coppia di anziani a Carovigno, in provincia di Brindisi. Portati in carcere a Benevento, il giudice per le indagini preliminari, all’esito dell’udienza di convalida dell’arresto, li ha scarcerati e gli ha concesso gli arresti domiciliari, accogliendo la richiesta dell’avvocato Luigi Poziello. Entrambi saranno processati per truffa pluriaggravata.

Truffa del finto maresciallo a Brindisi, arrestati un giuglianese e una foggiana: concessi i domiciliari

La coppia di anziani aveva ricevuto la classica telefonata a casa da parte del finto maresciallo dei Carabinieri, sostenendo falsamente che veicolo era stato utilizzato da ignoti malfattori per rapinare una gioielleria. A questo punto la coppia si è presentata a casa chiedendo di poter ispezionare i gioielli presenti nell’abitazione al fine di simulare una comparazione tra i presunti gioielli rubati nella rapina e quelli presenti in casa, per poi impossessarsi degli stessi e scappare verso la Campania. La fuga però è terminata grazie all’intervento della volante della Polizia Stradale lungo l’A16, che li ha acciuffati e li ha condotti in carcere. Ora, grazie alla decisione del gip di Benevento, i due possono tornare a casa e restare in regime di arresti domiciliari in attesa del processo.