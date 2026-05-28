Napoli, motocilista investe pedone e perde i gioielli rubati a un’anziana: scoperto dalla Polizia Locale

La Polizia Locale ha recuperato i gioielli sottratti ad un’anziana donna vittima di una truffa e ha individuato la persona che li deteneva. L’attività d’indagine ha preso il via in seguito a un incidente stradale in cui un pedone era stato investito da un motociclista. Gli agenti dell’Infortunistica Stradale, intervenuti sul posto, nel corso dei rilievi hanno ritrovato numerosi gioielli avvolti in uno strofinaccio. I preziosi sono stati sottoposti a sequestro e catalogati.

Napoli, motocilista investe pedone e perde i gioielli sottratti ad un’anziana: scoperto dalla Polizia Locale

Attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza, le indicazioni fornite dai testimoni dell’incidente e il tracciamento della posizione del motociclista, è stato possibile appurare che i monili fossero stati persi da quest’ultimo a seguito della caduta causata dall’incidente. L’uomo, infatti, era a sua volta rovinato al suolo e aveva riportato delle lesioni.

Gli approfondimenti investigativi, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, si sono incrociati con quelli svolti dalla Polizia di Stato del Commissariato Arenella, dove una donna aveva denunciato la sottrazione di gioielli di sua proprietà. La dettagliata descrizione fornita dalla vittima del raggiro ha consentito di accertare che si trattasse proprio di quelli rinvenuti sul luogo dell’incidente.

In merito all’incidente stradale, gli accertamenti eseguiti sul motociclista hanno consentito di stabilire che era alla guida in stato di alterazione dovuta all’uso di sostanze stupefacenti, circostanza che ha comportato la sua segnalazione all’Autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 187 del Codice della Strada.

Foto: IA