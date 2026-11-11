Il nome è quello vero del comandante, l’emergenza sul conto è inventata. E la soluzione proposta, trasferire diecimila euro su un altro Iban, è la trappola. A Giugliano, una donna anziana è caduta in un raggiro costruito in due telefonate. Per convincerla a spostare i risparmi, chi ha chiamato ha usato il nome del capitano Filippo Corso, comandante della Compagnia dei carabinieri di Giugliano.

Giugliano, si finge il Capitano Filippo Corso ma è una truffa: “Sposti 10mila euro su conto sicuro”

La prima telefonata serve a creare l’allarme. L’uomo all’altro capo del telefono si presenta come un addetto di un istituto che si occupa di pagamenti digitali. Dice di aver rilevato un movimento sospetto sul conto della donna e le fa credere che occorra intervenire subito per bloccare l’operazione.

Poi il telefono squilla di nuovo. Stavolta a parlare è un uomo che dice di essere il capitano Corso. Quando si presenta, la vittima ha già ricevuto l’avviso sul presunto movimento sospetto. La seconda telefonata sembra così dare conferma alla prima, con il peso del nome di un ufficiale realmente in servizio in città. È a quel punto che il falso comandante indica alla donna come mettere al riparo il denaro: fare un bonifico verso quello che le presenta come un conto sicuro. La vittima segue le indicazioni e dispone il bonifico. È così che i 10mila euro finiscono sul conto indicato da chi si è spacciato per l’ufficiale. L’Arma ricorda che i militari non chiedono bonifici né la consegna di contanti o gioielli. Di fronte a una richiesta di questo tipo, l’indicazione è riagganciare e chiamare direttamente il 112, senza utilizzare i recapiti forniti dall’interlocutore.