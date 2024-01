SI è sentito male in strada, a via Roma, poco prima di pranzo. Si è accasciato al suolo davanti agli occhi degli amici ed è morto, stroncato da un malore. È successo domenica pomeriggio a Trentola Ducenta.

Trentola Ducenta, tragedia della domenica: si sente male prima del pranzo e muore in strada

La vittima è un 74enne originario della Puglia. L’uomo era venuto da Manfredonia per partecipare a un convegno di ornitologia in provincia di Caserta. Era giunto insieme ad altri amici con un autobus turistico.

Dopo il raduno interregionale, il gruppo stava attendendo l’arrivo di altre comitive nel cuore della cittadina dell’agro aversano con il proposito di recarsi al ristorante e consumare un pranzo. Durante l’attesa, però, il 74enne pugliese si è sentito male davanti alla “Casa delle associazioni”.

Avrebbe perso i sensi per non svegliarsi più. Inutile l’intervento dei soccorsi. Sul posto è giunta un’auto funebre per prelevare la salma e riportarla a Manfredonia per consegnarla ai familiari in vista delle esequie.