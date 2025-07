Controlli dei carabinieri tra Trentola e Parete: denunciati due giovani per lesioni e danneggiamento

Serata movimentata nei comuni di Parete e Trentola Ducenta, dove i Carabinieri delle locali Stazioni hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio. Diverse le situazioni registrate dai militari nel corso della serata. Due i giovani denunciati.

Due giovani denunciati tra Parete e Trentola Ducenta

A Parete, un 26enne di origini indiane è stato denunciato in stato di libertà dopo aver aggredito, senza alcun motivo apparente, un connazionale di 48 anni. L’uomo ha riportato alcune lesioni giudicate guaribili in cinque giorni dai sanitari.

Non meno grave l’episodio avvenuto a Trentola Ducenta, dove un 21enne albanese, armato di un bastone di legno, ha danneggiato diverse auto e moto parcheggiate lungo una pubblica via. Anche in questo caso il gesto è apparso del tutto immotivato. Per lui è scattata una denuncia per danneggiamento e porto abusivo di oggetti atti ad offendere, oltre alla proposta di foglio di via obbligatorio dal comune.

Sempre a Trentola Ducenta, i carabinieri hanno proceduto al controllo di un bar, contestando al titolare la violazione di un’ordinanza sindacale che vieta la vendita di alcolici in specifiche fasce orarie della giornata.

Il bilancio

Nel complesso, il servizio ha portato all’identificazione di 76 persone e al controllo di 44 veicoli. Sono state elevate 18 contravvenzioni al Codice della Strada per violazioni come la mancata copertura assicurativa, guida senza patente, senza casco e senza cintura. Cinque veicoli sono stati sottoposti a sequestro amministrativo e due a fermo. Un bilancio che testimonia l’attenzione dei Carabinieri verso il controllo del territorio e la sicurezza dei cittadini, soprattutto durante i fine settimana e nelle ore serali, spesso teatro di episodi di microcriminalità o comportamenti pericolosi.