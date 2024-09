Forse una vendetta o una lite familiare dietro l’investimento di una 20enne attualmente ricoverata in codice rosso all’ospedale Moscati di Aversa.

Trentola Ducenta, investita al culmine di una lite familiare fuori ristorante: grave 20enne

L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio, domenica 8 settembre, all’esterno di un noto ristorante di Trentola Ducenta in via Nunziale S.Antonio. Sarebbe prima scoppiata una lite tra due gruppi familiari; poi una delle persona coinvolte nella zuffa si sarebbe messa alla guida dell’auto investendo una 20enne (non è chiaro se estranea o meno ai fatti).

I soccorsi si sono precipitati sul posto per prestare le prime cure alla ragazza per poi trasportarla d’urgenza all’ospedale Moscati di Aversa in codice rosso. Pare che la giovane abbia riportato diverse ferite gravi ed è sotto osservazione da parte del personale sanitario.

Foto: Edizionecaserta