Trentola Ducenta, in auto con arnesi da scasso e passamontagna: arrestati due giovani di Giugliano dopo inseguimento

Due giovani sono stati arrestati nel pomeriggio dai carabinieri della Stazione di Trentola Ducenta, coordinati dalla Compagnia di Aversa, nel corso di un servizio mirato al contrasto dei furti di autovetture. Si tratta di C.A. e I.A, un 28enne e un 21enne di Giugliano.

Trentola Ducenta, arrestati due giovani di Giugliano dopo inseguimento

I militari, impegnati in attività di controllo del territorio di Trentola Ducenta, hanno notato una Fiat Panda che, alla vista della pattuglia, ha tentato di sottrarsi al controllo. Ne è scaturito un prolungato inseguimento conclusosi nel vicino comune di Villa di Briano, dove il veicolo è stato bloccato in una strada chiusa al traffico. Una volta fermata l’auto, i due occupanti hanno tentato di darsi alla fuga a piedi per evitare l’identificazione, ma sono stati raggiunti e bloccati dai carabinieri dopo una breve colluttazione.

Nel corso della perquisizione del veicolo, che non risulta rubato, sono stati rinvenuti due passamontagna e diversi attrezzi atti allo scasso all’interno dell’abitacolo. L’autovettura è stata sequestrata e affidata a una ditta autorizzata. I due giovani, dichiarati in arresto, sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa di essere giudicati con rito direttissimo.