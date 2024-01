Terremoto in Basilicata. Una scossa di magnitudo 3.8 è stata registrata oggi, domenica 28 gennaio, tra Campania e Basilicata, alle 10.23. A darne conferma è l’Ingv. Secondo quanto avvertito dai sismografi l’epicentro è stato registrato a Ricigliano (in provincia di Salerno ma vicinissimo anche alla provincia di Potenza), a una profondità di 8.5 chilometri.

Trema la terra in Basilicata: scossa avvertita anche a Napoli e Salerno

Il sisma è stato avvertito distintamente nella città di Potenza e a Baragiano ma anche nei comuni campani al confine con la Basilicata, come Polla e Ricigliano, e fino a Salerno ai piani alti dei palazzi e nella provincia di Napoli, come emerge dai commenti degli utenti sui social. Al momento non si ha notizia di danni a cose o persone.

I Comuni più vicini all’epicentro, stando ai dati riportati sul sito dell’Ingv sono: Ricigliano (SA),San Gregorio Magno (SA), Muro Lucano (PZ), Romagnano al Monte (SA), Balvano (PZ), Castelgrande (PZ), Buccino (SA) e Bella (PZ).