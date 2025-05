Una doppia scossa di terremoto ha colpito l’area dei Campi Flegrei oggi, martedì, facendo tremare edifici e seminando il panico in tutta la provincia di Napoli. Il sisma è stato chiaramente avvertito dalla popolazione in numerosi quartieri del capoluogo e in diversi comuni dell’hinterland flegreo.

Campi Flegrei, doppia scossa di terremoto: la più forte di 4.4. Paura in tutta la provincia di Napoli

Secondo i dati preliminari dell’INGV, il primo evento si è verificato alle 12:07 con una magnitudo di 2.1, seguito pochi secondi dopo, alle 12:07, da una scossa più violenta di magnitudo 4.4, la più intensa degli ultimi mesi.

In preda alla paura molti residenti si sono riversati in strada abbandonando case e uffici. In diversi comuni tra cui Giugliano, Villaricca, Marano, Pozzuoli, per precauzione, sono state evacuate le scuole e sospese temporaneamente le attività didattiche. Gli studenti sono stati fatti uscire ordinatamente dagli edifici, in attesa delle necessarie verifiche di sicurezza da parte dei tecnici comunali e della Protezione Civile.

Al momento non si segnalano danni a persone, ma sono in corso verifiche strutturali su edifici pubblici e privati. Numerose le chiamate ai centralini dei Vigili del Fuoco e delle forze dell’ordine.

Terza scossa alle 12 e 22

Un terzo evento tellurico è stato registrato dai sismografi dell’INGV e dell’Osservatorio Vesuviano alle 12 e 22 di magnitudo 3.5 con profondità di 2.8 chilometri ed epicentro nel cuore di Pozzuoli. Anche questo sisma è stato distintamente avvertito dalla popolazione dell’hinterland.