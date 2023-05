Tre persone accoltellate nella notte a Secondigliano, in due episodi distinti. Su entrambi i casi i Carabinieri hanno avviato le indagini al fine di ricostruire la dinamica e capire se i due episodi siano in qualche modo collegati tra loro.

Il primo ferimento è avvenuto alle 00.50, in via delle Dolomiti. A pochi passi dalla Chiesa del Cristo Re, un 21enne di Casavatore e un 36enne del Rione Berlingieri sono stati feriti con un’arma da taglio.

Il più giovane ha riportato ferite più lievi alle braccia ed è stato trasferito al Cardarelli. Non è in pericolo di vita. Versa in gravi condizioni invece il 36enne, che presenta ferite multiple all’addome e alle gambe. Anche lui è stato trasferito al Cardarelli, in codice rosso. Indagini in corso per chiarire la vicenda.

Il secondo episodio

L’altro episodio, invece, si verificato in via Cardinale Filomarino, intorno alle 1 e 30. Vittima un 61enne del posto, che è stato avvicinato da ignoti e accoltellato all’addome per motivi ancora da chiarire.

Sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli. L’uomo è stato soccorso dal 118 e poi trasportato al Cardarelli. Non in pericolo di vita. Anche in questo caso sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri per far luce sulla dinamica.