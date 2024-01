Travolto da pirata della strada, muore sulla circumvallazione esterna. È l’ennesima tragedia che si è consumata sulle strade della provincia, nei pressi dello stabilimento di torrefazione della Kimbo.

Tragedia sulla circumvallazione esterna a Melito, travolto e ucciso da pirata della strada

La dinamica è tutta da chiarire. La vittima – probabilmente un clochard – si trovava nella notte tra il 21 e il 22 gennaio, lungo il “doppio senso”, tra Melito e il quartiere di Secondigliano quando, per ragioni sconosciute, è stata investita sul posto, forse mentre era in fase di attraversamento. Il conducente del mezzo non si sarebbe però fermato e sarebbe scappato senza prestare soccorso.

Le indagini: si cercano immagini video

Sull’accaduto indagano gli uomini della Polizia Stradale, che hanno effettuato i rilievi del caso. A fare luce sul sinistro potrebbero essere le immagini di videosorveglianza della zona. La circumvallazione esterna è spesso teatro di incidenti, in particolare negli orari notturni, quando i limiti di velocità vengono infranti.