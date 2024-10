Urta uno scooter e provoca un incidente, poi scappa senza prestare soccorso. Denunciato un 29enne di Afragola per fuga e omissione di soccorso.

Urta scooter sulla Tangenziale e provoca incidente, poi scappa: denunciato 29enne di Afragola

Nel pomeriggio di mercoledì, gli agenti della Polizia di Stato hanno soccorso il conducente di un motociclo rimasto ferito dopo essere stato urtato da un’autovettura, mentre circolava sulla prima corsia di marcia in prossimità dello svincolo di “Capodichino” sulla Tangenziale di Napoli.

Dopo l’urto, il conducente dell’autovettura si è dato alla fuga omettendo di prestare i dovuti soccorsi sanitari, mentre il centauro è stato successivamente sottoposto alle cure mediche del caso presso l’ospedale “Cardarelli” di Napoli.

A seguito di incessanti indagini, eseguite dagli investigatori della Sottosezione Autostradale della Polizia Stradale di Fuorigrotta, con l’acquisizione delle immagini di sorveglianza e la testimonianza di un utente della strada che aveva assistito all’incidente, si è individuato il conducente dell’autovettura: si tratta di un 29enne residente ad Afragola, che è stato denunciato per fuga e omissione di soccorso. L’uomo, è stato, altresì, sanzionato per non per guida con patente scaduta.