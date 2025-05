È stato identificato e denunciato il conducente responsabile del grave incidente avvenuto lo scorso 24 aprile in via Toledo, nel pieno centro di Napoli.

Napoli, investe 80enne in via Toledo e scappa: preso pirata della strada

Quel giorno, una donna di 80 anni era stata travolta da un veicolo mentre attraversava la strada ed era stata lasciata sull’asfalto senza alcun soccorso. Le sue condizioni erano apparse subito gravi: trasportata d’urgenza all’ospedale Cardarelli, era stata ricoverata in codice rosso.

Le indagini, partite in condizioni tutt’altro che semplici, sono state condotte dagli agenti dell’Unità Operativa Avvocata della Polizia Locale di Napoli. Al momento dell’intervento, infatti, la pioggia battente aveva cancellato ogni traccia utile sul manto stradale e reso particolarmente difficile la ricostruzione dell’accaduto. Tuttavia, gli agenti non si sono arresi: attraverso un paziente lavoro di acquisizione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza degli esercizi commerciali presenti lungo via Toledo, sono riusciti a individuare il mezzo responsabile dell’investimento.

Determinante è stato anche il contributo degli operatori della Centrale Operativa della Polizia Locale, che hanno incrociato le informazioni raccolte e consentito di risalire al proprietario del veicolo. Si trattava di un uomo residente a Messina, in Sicilia, che, al momento dell’incidente, si trovava a Napoli in vacanza con la famiglia.

La collaborazione tra la Polizia Locale di Napoli e quella di Messina ha permesso il rapido rintracciamento del sospetto, che una volta interrogato ha ammesso le proprie responsabilità. L’uomo è stato così denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di omissione di soccorso, mentre la sua patente è stata immediatamente ritirata e inviata alla Prefettura per l’avvio della procedura di sospensione.