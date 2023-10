Risponde al nome di Paolo Balli il centauro deceduto in un incidente in moto a Castellammare di Stabia, sabato 30 settembre. L’uomo, un noto dentista romano di 59 anni, è deceduto sul colpo mentre la moglie Carolina, che viaggiava insieme a lui, è deceduta all’Ospedale del Mare di Napoli dove era ricoverata.

Tragico scontro sulla sorrentina, morti marito e moglie

Ancora tutta da ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente: lo scontro è avvenuto sabato mattina, tra Castellammare e la statale Sorrentina. I due erano a bordo della propria motocicletta, quando ci sarebbe stato prima un impatto contro il guardrail, poi contro il Suv guidato da due turiste. Non ci sarebbero segni di scontro: si indaga per capire se l’uomo abbia perso il controllo della motocicletta per una manovra imprevista o altro.

Balli, come la moglie, è molto conosciuto anche nel mondo del podismo. Sandro Curzi, presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Amatori Villa Pamphili Roma, ha così ricordato sui propri canali social il loro atleta: “Cari ramarri e cari Runners, purtroppo dobbiamo darvi una tragica notizia. È venuto a mancare, per un grave incidente stradale, il nostro atleta Paolo Balli.”