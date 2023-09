Incidente mortale sulla statale sorrentina, nel territorio di Castellammare di Stabia. Qui una moto di grossa cilindrata ha impattato violentemente contro un Suv che proveniva in direzione opposta. Niente da fare per il centauro: l’uomo – di cui non si conoscono le generalità – è morto sul colpo.

Incidente sulla statale Sorrentina: morto un centauro, ferita una donna

Secondo una prima ricostruzione, lo scontro è avvenuto frontalmente; il motociclista è stato disarcionato dalla sua sella, finendo sul cofano del Suv. Ferita, invece, la donna che era alla guida dell’auto. Al momento, però, non si conoscono le sue condizioni di salute.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato in ambulanza la vittima al vicino nosocomio. Presente anche la Polizia Municipale per i rilievi del caso. Chiuso il viadotto, nel tratto che collega Napoli a Sorrento, per motivi di sicurezza e per poter consentire le operazioni di ripristino della traffico completamente paralizzato verso l’ingresso dell’autostrada.