Lutto nella giornata di ieri a San Giuseppe Vesuviano: Nello Pagano è deceduto all’età di 27 anni a causa di un incidente stradale sull’A30 Caserta – Salerno, nel tratto compreso tra il bivio con l’A16 e Palma Campania, in direzione Salerno.

Il sinistro fatale

La dinamica del sinistro è ancora in fase di accertamento: a scontrarsi, poco dopo le 13:30 di ieri, sono stati un camion e un furgone. Nell’impatto, ha perso la vita Nello Pagano, 27enne, originario di San Giuseppe Vesuviano. Con lui, a bordo del furgone, era presente anche un amico, Rosario, rimasto ferito.

La vittima era un ambulante e aveva condiviso con il collega la giornata di lavoro, fino al tragico schianto che non gli ha lasciato scampo: Nello è morto sul colpo. Lascia moglie e due bimbi piccoli.

Presenti sul posto gli uomini del personale sanitario, i vigili del fuoco, di supporto per estrarre il corpo del giovane dal furgone, e gli agenti della Polstrada di Nola, i quali hanno messo in sicurezza la zona ed effettuato i rilievi. La strada è stata momentaneamente chiusa al traffico veicolare, determinando disagi tra gli automobilisti.

I messaggi di cordoglio

Lacrime e dolore tra coloro che lo conoscevano. Diversi, infatti, sono stati i messaggi di cordoglio sui social. Tra questi, quello del del Comitato Nazionale Ambulanti: “Raggiunti dalla notizia della tragica scomparsa di Nello Pagano, abbracciamo forte la famiglia e offriamo il nostro sostegno per qualsiasi cosa. Ci uniamo al Vostro dolore per la grande perdita che vi ha colpiti. Le più sincere condoglianze. Ci uniamo alla vostra famiglia in questo doloroso momento con commozione e affetto”.

Ancora una vita spezzata sull’asfalto

Non si arresta il numero di sinistri stradali che ogni giorno spezzano vite più o meno giovani. In Campania, solo nell’ultima settimana, è stato elevato il tasso di decessi sull’asfalto, specie tra i giovani. E’ il caso di Mario Ambrosiano, giovane residente nel quartiere Barra, nella periferia orientale di Napoli, morto a soli 17 anni.

