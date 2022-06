Terribile incidente sulla carreggiata Nord dell’Autosole tra Fabro e Chiusi, che ha coinvolto tre mezzi pesanti e cinque auto. Drammatico il bilancio: ci sono almeno 8 feriti e due ragazze morte.

Tragico incidente sull’A1, scontro tra tir e auto: 2 morti e 8 feriti

Due feriti, di 38 e 42 anni, sono stati trasportati con l’elisoccorso di Grosseto all’ospedale Le Scotte di Siena. Da quanto appreso i due uomini hanno riportato fratture multiple ma non sarebbero in pericolo di vita. Altre due persone, sempre in codice rosso, sono state trasportate in ambulanza.

Le cause dell’incidente sono al vaglio della polizia stradale. Sul posto sono intervenute i vigili del fuoco di Orvieto, insieme alle squadre dei comandi di Siena e Perugia. Quattro feriti sono stati estratti dai veicoli e trasportati agli ospedali vicini dai sanitari del 118.

Attualmente il traffico è bloccato. Vengono segnalati tre chilometri di coda in direzione Firenze. Per gli utenti diretti verso il capoluogo toscano – riferisce Autostrade -, dopo l’uscita obbligatoria a Fabro, viene consigliato di rientrare in autostrada a Chiusi dopo aver percorso la viabilità ordinaria.