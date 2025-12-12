Giugliano, tragedia sul lavoro: operaio morto a Taverna del Re

Un grave incidente sul lavoro si è verificato nel pomeriggio di oggi in località Masseria del Re, a Giugliano, dove un operaio di 62 anni, Nicola Garofalo, di San Cipriano, ha perso la vita all’interno di un sito di stoccaggio di ecoballe.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato investito da un mezzo industriale in movimento mentre si trovava nell’area operativa, riportando ferite mortali. L’operaio sarebbe deceduto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno constatato il decesso, e gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Giugliano–Villaricca. Presenti anche i tecnici dell’Ispettorato del Lavoro, impegnati nei rilievi e negli accertamenti di competenza.