Tragedia sul lavoro a Nocera Inferiore: Carmine muore a 24 anni

Tragedia questa mattina, lunedì 23 febbraio, a Nocera Inferiore, dove un giovane di 24 anni, Carmine Albero, originario di Sarno, ha perso la vita in un incidente sul lavoro. Il drammatico episodio si è verificato in un’azienda di trasporti e logistica di via Fiano. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo si trovava nel piazzale della ditta quando sarebbe stato investito da un camion in fase di retromarcia.

Impatto fatale, inutili i soccorsi

L’impatto è stato violentissimo e per il giovane non c’è stato nulla da fare. I soccorsi, giunti rapidamente sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La notizia ha scosso profondamente le comunità di Sarno e Nocera Inferiore, dove la vittima era conosciuta.

Indagini dei Carabinieri

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore. I militari hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità legate alla sicurezza sul lavoro.