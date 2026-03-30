Tragedia a Bellizzi, operaio di 49 anni muore schiacciato da una pressa

Un’altra tragedia sul lavoro scuote la provincia di Salerno. Nella giornata odierna un operaio di 49 anni, Ciro Di Martino, ha perso la vita mentre era impegnato nelle sue mansioni all’interno dell’ovattificio Fortunato di Bellizzi.

Secondo le prime informazioni disponibili, l’uomo, residente a Montecorvino Rovella, sarebbe stato schiacciato da una pressa utilizzata nel ciclo produttivo. L’impatto si è rivelato fatale e, nonostante il rapido intervento dei sanitari della Croce Verde, giunti sul posto pochi minuti dopo l’allarme, per il lavoratore non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della locale Compagnia, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dei fatti. L’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro del macchinario coinvolto e l’esecuzione dell’autopsia sul corpo della vittima, al fine di fare piena luce sulle cause del decesso.