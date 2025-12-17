Tragedia sfiorata a Villaricca, dove un albero di grosse dimensioni è crollato improvvisamente sulla carreggiata della Circumvallazione esterna, all’altezza della profumeria Mallardo. I fatti sono accaduti intorno alle ore 9 di oggi, mercoledì 17 dicembre. Solo per puro caso non si registrano feriti, nonostante il punto sia particolarmente trafficato.

Tragedia sfiorata sulla Circumvallazione a Villaricca: albero crolla sulla carreggiata

Secondo le prime informazioni, il crollo del pino sarebbe stato probabilmente causato dal maltempo che ha interessato l’area nella serata di ieri, con piogge e vento che avrebbero compromesso la stabilità del tronco. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Villaricca. La circolazione ha subito rallentamenti, con traffico in tilt e circolazione ridotta a una carreggiata.

In attesa dei Vigili del Fuoco

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che dovranno procedere alla rimozione dell’albero e alla messa in sicurezza dell’area. Solo al termine delle operazioni sarà possibile ripristinare la normale viabilità sulla Circumvallazione Esterna. Intanto da tempo commercianti e residenti lamentano la scarsa manutenzione del verde pubblico lungo la circumvallazione esterna e la necessità di intervenire sulla messa in sicurezza di alberi e arbusti pericolanti.