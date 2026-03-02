Momenti di paura sabato sera tra Mugnano e Villaricca. Un uomo, in evidente stato di alterazione, a bordo di una Fiat Panda, dopo aver fatto un incidente, avrebbe tentato di rubare l’auto di uno dei soccorritori.

Follia a Villaricca, si schianta alla rotonda: una volta salvato, tenta di rubare auto e viene pestato

A documentare l’episodio è un filmato apparso sui social. In circostanze da chiarire, il conducente dell’utilitaria avrebbe perso il controllo del mezzo ribaltandosi nei pressi della rotatoria della circumvallazione esterna, vicino al supermercato Lidl. Alcuni automobilisti di passaggio si sono fermati per prestare soccorso ed estrarre la vittima del sinistro dall’abitacolo. Tuttavia, subito dopo le operazioni di salvataggio, sarebbe accaduto qualcosa di imprevisto: l’uomo si sarebbe intrufolato nell’abitacolo della auto di uno dei soccorritori per rubarla e andare via con a bordo una donna e dei bambini.

A quel punto il ladro sarebbe stato bloccato dai presenti e percosso con calci e pugni. Un vero linciaggio interrotto soltanto dall’arrivo dei carabinieri della stazione di Villaricca guidati dal comandante Pietro Amati. La vittima del pestaggio è stata soccorsa e medicata all’ospedale San Giuliano mentre la Fiat Panda coinvolta nell’incidente posta sotto sequestro. Indagini in corso per risalire all’identità degli aggressori e ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Informata anche la Procura di Napoli Nord.

La reazione

“Scene inaccettabili le immagini che arrivano da Giugliano, fotografia di un territorio dove la violenza sembra essere fuori controllo . Siamo stanchi delle follie dei criminali di strada che troppe volte hanno causato la morte di vittime innocenti. In quest’area serve un rafforzamento dei controlli sul territorio e maggiore attenzione a quelle sacche di degrado che possono generare episodi gravissimi come quello accaduto”, il commento del deputato Francesco Emilio Borrelli.