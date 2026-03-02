Criminalità scatenata nell’area a nord di Napoli. Ieri due banditi a volto coperto e con pistola in pugno hanno messo a segno una rapina ai danni dell’Eurospin di Mugnano, in via Pietro Nenni, sulla circumvallazione esterna.

Mugnano, banditi scatenati: rapina all’Eurospin sulla circumvallazione. Picchiato il dipendente

Secondo quanto apprende Teleclubitalia, i malviventi hanno fatto irruzione nel punto vendita poco dopo le 19 e hanno intimato ai dipendenti di consegnare i contanti presenti nelle casse sotto la minaccia di un’arma. Ad avere la peggio uno dei lavoratori del supermercato, che è stato immobilizzato e preso a schiaffi perché considerato “poco collaborativo”. La vittima – un mugnanese di 31 anni – si è visto costretto a dare anche i propri soldi. “Sparagli”, avrebbe addirittura urlato uno dei banditi al complice.

Dopo aver messo a segno il raid e raccolto il bottino (circa 1500 euro), i due rapinatori sono scappati a bordo di un Beverly di colore grigio. Sul posto sono poi sopraggiunti i carabinieri della Compagnia di Marano, che hanno raccolto le testimonianze e acquisito le immagini di videosorveglianza per ricostruire le fasi del raid. Il dipendente malmenato è stato invece condotto all’ospedale San Giuliano di Giugliano e dimesso con una prognosi di 7 giorni. Non è la prima volta che i criminali prendono di mira l’Eurospin di Mugnano: l’ultimo colpo risale al novembre scorso. Ad agire, in quella circostanza, furono tre banditi.