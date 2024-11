Momenti di paura questa mattina presso il campus dell’Università degli Studi di Salerno, a Fisciano, dove un albero di grandi dimensioni è crollato improvvisamente a causa del forte vento. L’incidente ha provocato il ferimento di cinque studenti, uno dei quali versa in gravi condizioni.

Tragedia sfiorata all’Università di Salerno: albero crolla e ferisce cinque studenti

L’albero, situato in una delle aree verdi del campus, si è spezzato intorno a mezzogiorno, precipitando al suolo proprio mentre alcuni studenti stavano attraversando la zona. Uno di loro ha riportato fratture gravi al bacino e al cranio ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Gli altri quattro feriti, meno gravi, sono stati medicati sul posto e successivamente condotti al pronto soccorso per ulteriori accertamenti.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco, provenienti dalla centrale e dal distaccamento di Mercato San Severino, insieme a un’autogru. I caschi rossi hanno dovuto tagliare alcuni rami per consentire al personale sanitario del 118 di raggiungere i feriti e prestare le prime cure.

L’area interessata è stata immediatamente transennata e posta sotto sequestro per consentire ai tecnici e alle autorità di effettuare i rilievi e verificare le cause del crollo. Secondo le prime ipotesi, il forte vento che ha interessato la zona nelle ultime ore potrebbe essere la causa principale dell’incidente. Tuttavia, saranno necessari ulteriori accertamenti per stabilire se l’albero fosse già in condizioni precarie o se ci siano stati altri fattori che ne abbiano compromesso la stabilità.