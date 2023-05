Tragedia sfiorata in via Ripuaria, a Varcaturo, lungo la fascia costiera giuglianese, dove si è spezzato un palo stradale per l’illuminazione pubblica. L’estremità superiore del corpo illuminante è finita sulla carreggiata ma per fortuna nessun veicolo è stato colpito.

Tragedia sfiorata a Varcaturo, palo dell’illuminazione si spezza e cade in strada

Al momento non si conoscono né cause né dinamica. Non si esclude che alla base del cedimento possa esserci la corrosione della metallo. Numerose le segnalazione dei cittadini sui social, accompagnate da foto che mostrano chiaramente il corpo illuminante diviso in due. In questo momento i veicoli stanno procedendo a passo d’uomo, cercando di schivare il palo divelto. Si attende l’arrivo delle forze dell’ordine.

Ieri mattina, a Posillipo, è crolla un pino marittimo di grandi dimensioni in viale Virgilio e si è abbattuta su un furgone in sosta. All’interno non c’era nessuno. Sul posto è intervenuta la polizia municipale che ha provveduto a transennare la zona e chiudere parzialmente la strada. A provocare il cedimento probabilmente il maltempo dei giorni scorsi.