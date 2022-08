Un malore improvviso ha strappato alla vita a Fulvio Di Iorio, barista di 36 anni. L’uomo si è sentito male ed è stato stroncato probabilmente da un infarto.

Sessa Aurunca, muore a 36 anni colto da un malore

Fulvio risiedeva nella frazione di Carano di Sessa Aurunca. Le circostanze della tragedia non sono note. Ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. Apprezzato e conosciuto in città per la sua simpatia e la sua disponibilità, “il gigante buono” lavorava come barista presso “L’Iguana Café”, noto locale dell’alto casertano.

Messaggi sui social

Sono tanti i messaggi di cordoglio per il giovane morto prematuramente. L’intera comunità di Sessa Aurunca si stringe al dolore della famiglia. “So che ti mancheremo tutti, che ti mancherà la tua famiglia e il tuo Carano…Ma lassù sarai felice e tutti Ti ameranno come ti ameremo noi per sempre quaggiù”, ha scritto Marianna sui social.

Commovente anche il ricordo di Antimo: “Anche io ho una foto al tuo bancone, dove regalavi a tutti risate, sorrisi e qualcosa per brindare insieme. Quando qualcuno muore si dice sempre che era una brava persona, invece non tutti lo erano, tu invece sì. Una comunità intera si è fermata in un assordante silenzio che si è trasformato spontaneamente in un lutto cittadino”.