La comunità di Sessa Aurunca (Caserta) piange la scomparsa di Sonya Assel, 29 anni, residente nella frazione Casamare. La giovane, conosciuta per il suo impegno, lascia un vuoto incolmabile.

Tragedia nel Casertano, Sonya muore a 29 anni: lascia due figli

Madre di due figli, la 29enne combatteva da tempo contro il male che l’ha portata via. Dopo aver appreso la tragica notizia in città, è partito il tam tam da parte di amici e conoscenti sui social. In tanti la ricordano come una donna gentile e sempre disponibile con il prossimo.

Generazione Aurunca le ha dedicato un post su Facebook: “Il Territorio Aurunco è in lutto per la improvvisa scomparsa dell’amata Sonya Assel 29 anni di Casamare. Lascia due figli ed un marito amorevole. Sonya era impegnata in prima linea per la sua frazione. La piangono familiari ed amici. Generazione Aurunca si unisce al cordoglio”. I funerali di Sonya si celebreranno domani, 27 settembre, ma al momento non è stato reso noto la chiesa in cui si svolgerà il rito funebre.