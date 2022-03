Tragedia nel casertano: Luciano Gambella, operaio 42enne originario di Piedimonte Matese, ma residente a Castello del Matese, è deceduto in seguito a un incidente stradale, verificatosi a Pietravairano. Disposta l’autopsia sulla salma della vittima: l’uomo lascia la moglie e due figli piccoli.

Tragedia nel casertano: operaio muore a 42 anni

I fatti si sono verificati nel pomeriggio di ieri, intorno alle 18: Luciano è la vittima di un incidente stradale, che ha visto una sola autovettura coinvolta, nel comune di Pietravairano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Caserta: questi, hanno soccorso l’uomo. Per cause ancora da accertare, Luciano ha perso il controllo della vettura, ribaltandosi in una scarpata adiacente la strada.

I vigili del fuoco hanno estratto l’uomo dal veicolo per consentire al personale sanitario di portarlo in ospedale ma, purtroppo, per lui non c’è stato nulla da fare se non accertarne il decesso.

L’area è stata inoltre messa in sicurezza. Disposta l’autopsia sul cadavere dell’uomo. Da comprendere la dinamica dei fatti e cosa abbia determinato il sinistro fatale.