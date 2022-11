Tragedia in strada tra Acerra e Pomigliano, investito e ucciso da auto in corsa

Tragico incidente tra Acerra e Pomigliano. Un uomo di 69 anni, che viaggiava a bordo di una bicicletta, è stato investito e ucciso da un’auto in corsa che procedeva nello stesso senso di marcia del mezzo a due ruote. Come riporta Il Mattino, i fatti sono accaduti nella serata di ieri, domenica 6 novembre.

69enne investito e ucciso tra Acerra e Pomigliano

La vittima, un contadino in pensione di Acerra, stava rincasando quando è stato investito dalla Lancia Musa. Nell’auto c’erano un uomo di 47 anni insieme alla moglie. Il conducente ha contattato immediatamente i soccorsi che hanno raggiunto il luogo della tragedia in breve tempo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Carabinieri e i vigili urbani. Nonostante l’intervento dei medici, per il ciclista non c’è stato nulla da fare. La polizia locale di Acerra ha aperto un’indagine per accertare l’esatta dinamica ed accertare eventuali responsabilità.