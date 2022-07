Tragedia nella piscina di un hotel: un giovane di soli 21 anni è morto dopo un tuffo.

Il dramma è avvenuto nella piscina del Grand Hotel di Riccione. La vittima, 21 anni, di origini senegalesi, era in compagnia di amici e aveva pagato il biglietto per accedere alla struttura aperta al pubblico. Il 21enne si è tuffato in acqua quando l’addetto al salvataggio era in pausa.

