Un bambino di 7 anni e la sorella di 24 morti a causa dei fuochi d’artificio in occasione della Festa nazionale del 14 luglio. E’ accaduto ieri in Francia, precisamente a Cholet. I fratelli stavano assistendo al tradizionale spettacolo pirotecnico per la festa nazionale francese nella parte occidentale del paese.

Fuochi d’artificio uccidono due fratelli in Francia

Altre 7 persone sono rimaste ferite, una in modo grave. Tra queste ci sono i genitori delle vittime, in stato di choc. L’incidente è avvenuto durante lo spettacolo pirotecnico. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, le vittime si trovavano a circa 50 metri dal punto in cui venivano lanciati i fuochi. Ma improvvisamente un razzo sarebbe finito sulla folla, esplodendo. Una delle ipotesi è che sia ricaduto inesploso seguendo una traiettoria sbagliata. Sul caso è stata aperta un’inchiesta per omicidio colposo affidata alla sicurezza dipartimentale del Maine et Loire e alla polizia di Cholet.

Le reazioni

Il sindaco di Cholet, Gilles Bourdouleix, ha commentato caustico: “È una terribile tragedia”. Sui social si stanno diffondendo i video pubblicati dai presenti, in cui si sentono delle esplosioni durante i fuochi d’artificio e si vedono le persone che scappano spaventate.