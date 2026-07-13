Momenti di forte tensione nella mattinata di oggi lungo la Nola–Villa Literno, all’uscita di Frignano, in via Limitone, dove si è verificata un’emergenza all’interno di un distributore di carburanti. Incendio in corso.

Paura sulla Nola-Villa Literno: scoppia valvola di un serbatoio GPL, incendio in corso

Secondo le prime informazioni, durante le operazioni di rifornimento del deposito, si sarebbe verificato un guasto tecnico a una valvola di un serbatoio di GPL da circa 8mila litri, appena caricato. Dal serbatoio si è sviluppata una fuoriuscita di fiamme, facendo scattare l’allarme.

La situazione viene considerata particolarmente delicata, poiché nell’area circostante si stanno formando sacche di gas che aumentano sensibilmente il rischio di un eventuale innesco. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco con la squadra del distaccamento di Aversa e due autobotti provenienti da Aversa e Caserta. È inoltre in arrivo il nucleo specializzato NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico) dei vigili del fuoco da Napoli, incaricato di monitorare la concentrazione di gas e supportare le operazioni di messa in sicurezza.

L’accesso alla Nola-Villa Literno nel tratto interessato dalle fiamme è stato chiuso alla circolazione. Al momento non si segnalano feriti. Le cause dell’accaduto sarebbero riconducibili, secondo le prime ipotesi, a un problema di natura tecnica, ma saranno gli accertamenti a chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

Aggiornamenti

Intorno alle 11 e 30, dopo l’intervento dei Vigili del Fuoco, l’allarme è ufficialmente rientrato e l’arteria stradale è stata riaperta al traffico veicolare.

Foto: repertorio