Tragedia tra Vietri sul Mare e Cava de’ Tirreni dove un giovane di 32 anni è deceduto dopo un terribile incidente.

Tragedia in costiera amalfitana, scontro tra moto e furtgone: Aniello muore sul colpo

I fatti sono accaduti nella giornata di ieri, domenica 29 settembre. Aniello Ingenito, 32 anni, di Sarno, era a bordo della sua moto quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con un furgone. L’impatto è stato violento. Il giovane sarnese è deceduto sul colpo. Inutili i tentativi di soccorso, le feriti riportate dopo lo scontro sono risultate fatali. Il giovane era molto conosciuto in città: la notizia del suo decesso ha fatto rapidamente il giro di Sarno.

Il sindaco Francesco Squillante, assieme all’Amministrazione Comunale tutta del comune dell’Agro nocerino-sarnese, ha diffuso una nota nelle scorse ore per esprimere la vicinanza della comunità alla famiglia: “Un terribile lutto ha colpito oggi la nostra comunità. Una tragedia quella che si è consumata poco fa su una strada di Vietri. Aniello Ingenito, giovane figlio della nostra città, è rimasto vittima di un incidente drammatico. La nostra comunità si stringe alla famiglia in questo momento di profondo dolore.Tutta la nostra vicinanza ai genitori, Salvatore e Giuliana e alla sorella Arianna”, conclude la nota.

In tanti in queste ore sui social stanno lasciando un ricordo per il ragazzo scomparso, solo l’ultimo in ordine cronologico di un lungo elenco di vittime della strada che si allunga ogni giorno in Campania e in tutta Italia.