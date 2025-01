Un intervento di routine si è trasformato in tragedia a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Un uomo di 53 anni, ricoverato presso una clinica privata per la cura di una fistola, è deceduto improvvisamente a poche ore dall’operazione.

Tragedia in clinica a Castellammare, 53enne muore dopo un intervento di routine

Il malore fatale si è verificato mentre il paziente era ancora sotto osservazione post-operatoria, come previsto dal protocollo medico. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo era stato sottoposto all’intervento nella mattinata di ieri, venerdì 24 gennaio e, in serata, sarebbe stato colpito da un improvviso arresto cardiaco. Il decesso ha lasciato sgomenti i familiari, che hanno immediatamente sporto denuncia presso le forze dell’ordine per chiarire quanto accaduto.

Aperta un’inchiesta

La Procura della Repubblica di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta per accertare le cause del decesso e verificare eventuali responsabilità. Su delega della magistratura, i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia hanno sequestrato la cartella clinica del paziente e acquisito la documentazione medica relativa all’intervento. Inoltre, sono state raccolte le testimonianze dei familiari per ottenere ulteriori dettagli.

Il magistrato incaricato ha disposto l’esame autoptico sulla salma del 53enne, che dovrebbe essere effettuato nella giornata di lunedì 27 gennaio. L’autopsia sarà fondamentale per stabilire con precisione la causa della morte e per escludere eventuali responsabilità di terzi. Al momento, non si esclude che il decesso possa essere stato causato da un malore improvviso, ma ogni ipotesi rimane aperta fino all’esito degli accertamenti.