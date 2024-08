La giornata di Ferragosto in Campania si è tragicamente conclusa con la morte di un bambino di 7 anni, Giuseppe Grieco, originario di Castellammare di Stabia. Il dramma si è consumato presso l’agriturismo Castanito di Vico Equense.

Il piccolo Giuseppe, per cause ancora in corso di accertamento, è annegato dopo essersi tuffato nella piscina della struttura. Nonostante i tempestivi soccorsi da parte dei genitori e degli altri presenti, ogni tentativo di rianimazione è stato vano.

Bimbo di 7 anni muore annegato in piscina a Vico Equense: sequestrata struttura

La Procura di Torre Annunziata ha avviato un’inchiesta per chiarire le circostanze dell’accaduto. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, si considera la possibilità di una congestione o di un malore improvviso che ha colpito il bambino.

Il sindaco di Vico Equense, Peppe Aiello, ha espresso profonda tristezza per l’accaduto: «Quella che doveva essere una giornata di festa si è trasformata in una tragedia che ci lascia tutti senza parole. Un genitore non dovrebbe mai trovarsi a piangere la perdita di un figlio. Mi unisco al dolore della famiglia per questa immensa perdita».

Anche il sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Vicinanza, ha voluto manifestare il proprio cordoglio sui social, annunciando la sospensione dello spettacolo pirotecnico previsto per la serata: «Non ci sono parole per descrivere la tragedia che ha colpito il piccolo Giuseppe. In questo momento, il silenzio e il rispetto sono doverosi. Siamo vicini alla famiglia in questo dolore immenso».

Dopo i rilievi eseguiti dai carabinieri del nucleo investigativo del Gruppo di Torre Annunziata, la piscina è stata posta sotto sequestro su disposizione della Procura. Il corpo del piccolo Giuseppe è stato trasferito all’obitorio di Castellammare di Stabia, dove verrà eseguita l’autopsia per determinare con certezza le cause della morte.

Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Sorrento e della stazione di Vico Equense, con due ipotesi principali al centro dell’inchiesta: un malore causato da una congestione o l’annegamento.