Tragedia a Volla: 21enne muore in uno scontro frontale con un camion

Un drammatico incidente stradale si è verificato nella serata di mercoledì 20 marzo a Volla, nella provincia di Napoli. Un giovane di 21 anni ha perso la vita in seguito a un violento scontro frontale tra il suo scooter e un camion. L’impatto è avvenuto in via Palazziello, arteria periferica che collega il comune con Ponticelli e prosegue verso Casalnuovo.

Tragedia a Volla: 34enne muore in uno scontro frontale con un camion

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto all’altezza del civico 205, nei pressi di una società di noleggio automobili. La vittima, un cittadino straniero, era in sella da solo al momento dell’impatto. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri e i sanitari del 118, ma all’arrivo dell’ambulanza per il giovane non c’era più nulla da fare: le gravi lesioni riportate nello scontro gli sono state fatali prima del trasporto in ospedale.

Le cause dell’incidente sono attualmente al vaglio delle autorità. Non è ancora chiaro se siano coinvolti altri veicoli o se l’uomo abbia perso autonomamente il controllo del mezzo. I carabinieri stanno conducendo le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.