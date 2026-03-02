Tragedia ieri pomeriggio, domenica 1 marzo, a Casoria in via Sannitica, in direzione Afragola, dove un uomo di 52 anni ha perso la vita in un violento incidente stradale. Per cause ancora in corso di accertamento, Sergio Caccavallo, alla guida della propria Citroen Xsara, avrebbe improvvisamente perso il controllo del veicolo, finendo contro un palo dell’Enel posto ai margini della carreggiata. L’impatto è stato particolarmente violento. Per il 52enne non c’è stato nulla da fare: l’uomo è morto sul colpo.

Tragedia a Casoria, perde il controllo dell’auto e si schianta: Sergio muore sul colpo

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento non si esclude alcuna ipotesi: gli investigatori stanno verificando se alla base della perdita di controllo del veicolo possano esserci un malore improvviso, un guasto meccanico o altre cause. L’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro del mezzo per consentire ulteriori accertamenti tecnici. Disposta anche l’autopsia sulla salma, che è stata sequestrata per chiarire con precisione le cause del decesso.