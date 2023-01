Dolore e lacrime a Scampia per la prematura morte di una bimba di 7 mesi. La notizia è stata resa nota dalla pagina Facebook Periferiamonews.

Scampia, muore bimba di 7 mesi

Al momento non sono state rese note le cause del decesso della neonata residente nel quartiere napoletano, ma sono già centinaia i commenti di condoglianze sui social per la piccola: “Assurdo leggere una notizia del genere… Un abbraccio forte alla famiglia”. “Rip piccolo amore”.