E’ ancora avvolta nel giallo la morte di Elena Cella, la bimba di tre anni e mezzo morta dopo 48 ore di agonia nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Santobono di Napoli. I magistrati hanno disposto il sequestro delle cartelle cliniche. E’ da capire se il personale medico sia intervenuto tempestivamente e se fosse possibile già effettuare una diagnosi in base agli esami a cui la piccola era stata sottoposta. Intanto, la nonna di Elena, appresa la notizia, non ha retto al dolore ed è morta.

Napoli, la piccola Elena affetta da un’ulcera gastrica

Come spiega il Mattino, l’unica certezza, al momento, è che la bimba fosse affetta da un’ulcera gastrica, forse la causa del suo mal di pancia. A provocarla probabilmente una somministrazione di cortisone avvenuta nei giorni precedenti. Non a caso la bimba aveva vomitato sangue prima dell’arresto cardiaco del lunedì mattina, dal quale poi si era inizialmente ripresa grazie all’intervento dei sanitari. Dai primi esami del sangue erano poi emersi uno scompenso dei valori e un livello elevato di glicemia, superiore ai 400.

Fu questo a determinare la scelta dei medici di disporre il trasferimento dal vecchio Policlinico all’ospedale Santobono. Nonostante però le cure nel reparto di Rianimazione, lunedì alle 18 Elena è finita di nuovo in arresto cardiaco, dal quale i medici sono riusciti a salvarla ancora, prima che le condizioni precipitassero la mattina di martedì provocando il decesso della minore.

Un vero calvario, durato 48 ore. I familiari chiedono giustizia, vogliono capire se ci siano state negligenze od omissioni da parte dei medici. I genitori, papà Ciro e mamma Mena, fanno sapere solo che «Elena non soffriva di patologie pregresse, stava benissimo e non sappiamo cosa sia accaduto». L’avvocato Ricciuto nominerà nei prossimi giorni dei consulenti che affiancheranno gli esperti che nominerà la Procura di Napoli per l’esecuzione dell’autopsia.

La nonna stroncata dal dolore

A rendere ancora più drammatico il lutto di Elena Cella è poi la morte della bisnonna. L’anziana, madre di Vanessa Cella, la 37enne deceduta a marzo scorso dopo un intervento di chirurgia estetica, non ha retto al dolore per la fine della nipotina. Nonostante i parenti abbiano tentato di tenerla nascosto il tragico epilogo, alla fine la donna è venuta a conoscenza della verità. Si è sentita male ed è stata stroncata da un infarto.