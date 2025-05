Dramma all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore nella mattinata di ieri: una neonata è deceduta pochi istanti dopo la nascita. Le circostanze del decesso sono ancora da chiarire e i familiari, sconvolti dall’accaduto, si sono rivolti ai carabinieri per denunciare l’accaduto.

Dramma all’ospedale di Nocera Inferiore, bimba muore subito dopo il parto

I militari dell’Arma hanno immediatamente avviato le indagini e disposto il sequestro della cartella clinica per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto. Al momento, nessuna pista è esclusa. La Procura di Nocera Inferiore, competente per territorio, potrebbe decidere nelle prossime ore di disporre l’autopsia sul corpo della piccola per accertare le cause del decesso.

Secondo quanto emerso finora, il parto si sarebbe svolto regolarmente fino al momento della nascita, quando improvvisamente le condizioni della neonata sono precipitate, senza lasciare scampo alla piccola. L’intera comunità è scossa per l’accaduto. Saranno ora le indagini a fare luce su eventuali responsabilità o anomalie nelle procedure mediche seguite.