Terrore al Vomero: difende figlie da baby gang, pestato e poi travolto da camion dei rifiuti

Una notte di violenza e paura nel cuore del Vomero, dove un padre è stato brutalmente aggredito da un gruppo di giovanissimi mentre cercava di difendere le proprie figlie. L’uomo, dopo essere stato colpito ripetutamente con calci e pugni, è finito sotto un camion della raccolta dei rifiuti, riportando gravi ferite a una gamba. Trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli di Napoli, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Aggressione al Vomero: padre pestato da una baby gang in via Bernini

L’episodio si è verificato intorno all’una di notte tra sabato e domenica, in via Bernini, a pochi passi da piazza Vanvitelli, una delle zone più frequentate della movida napoletana.

Secondo una prima ricostruzione, tutto sarebbe cominciato quando un gruppo di giovanissimi avrebbe preso di mira due ragazze. La sorella maggiore sarebbe intervenuta per proteggere la più piccola, riportando contusioni e lesioni al collo che hanno reso necessario il ricovero all’ospedale Fatebenefratelli. Allertati dalle figlie, i genitori sono accorsi sul posto. Il padre, nel tentativo di difenderle, sarebbe stato circondato e aggredito violentemente dal gruppo.

Calci e pugni anche a terra: i video choc dell’aggressione

A documentare i drammatici momenti sarebbero alcuni video registrati con i cellulari dai presenti. Le immagini mostrerebbero numerosi ragazzi accanirsi contro l’uomo, colpendolo ripetutamente con calci e pugni anche dopo averlo fatto cadere sull’asfalto.

Una violenza che si sarebbe consumata sotto gli occhi di diversi passanti, mentre la vittima rimaneva a terra ferita e sanguinante. A rendere ancora più drammatica la vicenda è quanto accaduto subito dopo, durante le operazioni di raccolta dei rifiuti.

Travolto dal camion di Asia Napoli: grave ferita a una gamba

Secondo la ricostruzione riportata, alcuni operatori ecologici di Asia Napoli, presenti nelle immediate vicinanze, avrebbero continuato le operazioni di caricamento dei sacchetti nonostante l’uomo si trovasse a terra.

Pochi istanti dopo, durante la ripartenza, l’autocompattatore avrebbe travolto la vittima, schiacciandole una gamba. Una dinamica sulla quale sarà necessario fare piena luce, anche attraverso l’analisi delle immagini registrate dai testimoni, per accertare le circostanze dell’investimento e le eventuali responsabilità.

Ricoverato in codice rosso al Cardarelli: operato d’urgenza

Le condizioni dell’uomo hanno reso necessario l’immediato trasferimento in codice rosso all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove i medici lo hanno sottoposto a un delicato intervento chirurgico per le gravi lesioni riportate.

Baby gang al Vomero, minori identificati e denunciati

Le forze dell’ordine sono intervenute per ricostruire l’accaduto e individuare i responsabili dell’aggressione. Secondo le informazioni disponibili nella ricostruzione iniziale, i minorenni ritenuti coinvolti sarebbero stati identificati e denunciati. Resta da chiarire l’esatta sequenza degli eventi, compreso il momento in cui il camion dei rifiuti ha investito l’uomo già ferito.